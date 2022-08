Weltkatzentag in NRW : Diese Katzen stehen im Finale - wählen Sie Ihren Favoriten!

Weltkatzentag in NRW

Special Düsseldorf Unsere Leser haben gewählt: 30 Katzen haben es unter insgesamt 300 Teilnehmern ins große Finale geschafft. Nun ist noch einmal Ihre Stimme gefragt. Welches Haustier erhält am Weltkatzentag von uns den Titel „Schönste Katze in NRW“?

300 Katzen und Kater hatten es in unsere redaktionelle Vorauswahl geschafft. In zehn Gruppen eingeteilt haben sie sich eine Woche lang unseren Lesern zur Wahl gestellt. Nun folgt die letzte Phase unseres großen Votings zum Weltkatzentag, der am kommenden Montag, 8. August, stattfindet.