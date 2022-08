Iduna aus Hilden ist gute elf Jahre alt. Sie ist eine Mischung aus Main Coone-, Siam- und Perserkatze. Da ihr Name etwas stelzig über die Lippen geht, wird sie „Ische“ gerufen, was junges Mädchen, junge Frau, Freundin bedeutet. Sie genießt den gesicherten Freilauf und verteidigt „ihre“ Terrasse erfolgreich vor dem Nachbarkater. Sie ist sehr menschenfixiert. Die Abende verbringt sie am liebsten auf der Couch.