Leser-Voting zum Weltkatzentag : Der Schönste im ganzen Land

Gladbeck Gegen 300 Teilnehmer hat er sich durchgesetzt: In unserem Gewinnspiel haben die Leser Hatschi aus Gladbeck zur schönsten Katze NRWs gewählt. Wir haben ihn zu Hause besucht.

Zur Familie gehören Britta Limary, ihre Tochter und der zwei Jahre jüngere Sohn Kelson. „Aber eigentlich sind wir zu fünft, die Katzen sind wie Familienmitglieder“, sagt Limary. Denn Hatschi hat noch einen flauschigen Mitbewohner: Fussel. Der etwas jüngere Kater kam etwa ein halbes Jahr nach Hatschi in die Familie. Erstmal musste der Vermieter überzeugt werden. „Ich bin in einem Haushalt ohne Tiere aufgewachsen. Wenn man dann erwachsen ist, will man ja immer, was man nicht haben durfte“, sagt Limary. Vorher war sie auch schon Hundebesitzerin. Und dann eben Katzen.