Leser-Voting zum Weltkatzentag : Hatschi aus Gladbeck ist die schönste Katze in NRW

Hatschi aus Gladbeck ist die schönste Katze in NRW

Kater Hatschi trägt seit heute den Titel „Schönste Katze in NRW 2022“. Foto: Britta Limary

Special Düsseldorf Unsere Leser haben abgestimmt und den Titel „Schönste Katze in NRW“ vergeben. In diesem Jahr geht er nach Gladbeck. Dort lebt Kater Hatschi, der mit seinen tiefblauen Augen die Herzen vieler Katzenfreunde aufgehen ließ.

Flauschiges Fell, niedliche Öhrchen und: diese Augen! Das werden sich wahrscheinlich viele unserer Leser gedacht haben, denen Kater Hatschi aus Gladbeck in unserer Bildergalerie aufgefallen ist. Unter insgesamt 300 Teilnehmern hatte es Hatschi souverän in die Finalistengruppe geschafft. Dort wählten ihn unsere Leser nun mit großem Stimmenanteil zur „Schönsten Katze in NRW“. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum heutigen Weltkatzentag!