Kater Balu (3), ein Ragdoll-Kater, lebt zusammen mit seinem Bruder Meeko in Aachen. Liegt ein Buch in der Nähe, steckt er gerne seine Nase rein. Aber viel lieber sind ihm Kartons, die er samt Spielzeug gerne in Besitz nimmt. Ansonsten vertreibt er alle Vögel vom Balkon, damit er dort in Ruhe chillen kann.