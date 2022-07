Weltkatzentag 2022 : Welche Katze ist die schönste in Gruppe 10?

Foto: Alexandra Reyes 31 Bilder So schön sind die Katzen aus NRW - Gruppe 10

Düsseldorf In insgesamt zehn Gruppen haben wir jeweils 30 Leserfotos zusammengefasst. Die drei erfolgreichsten Teilnehmer jeder Gruppe werden am Ende am Finalvoting teilnehmen. Die Entscheidung treffen unsere Leser. Wählen Sie nun Ihren Favoriten dieser Gruppe.

Klicken Sie im Folgenden einfach auf die Abstimmung und wählen Sie anschließend Ihren Favoriten unten den 30 Leserfotos der Gruppe 10. Anschließend können Sie über diesen Link wieder zur Übersicht zurückkehren, um Ihre Stimme in den anderen Gruppen abzugeben.

Bitte Beachten Sie: Jeder Teilnehmer hat nur eine Stimme - eine Wahl mit mehreren Optionen ist also nicht möglich. Das Gruppen-Voting endet am Donnerstag, 4. August, um 12 Uhr. Die drei Katzen jeder Gruppe mit den größten Stimmanteilen gewinnen das Voting und ziehen in die Finalgruppe ein.

Was gibt es zu gewinnen?

In Zusammenarbeit mit dem Tiernahrungshersteller Dr.Clauder’s aus Hamminkeln verlosen wir ein Futterpaket für die Gewinnerkatze im Wert von 250 Euro, die Plätze zwei bis fünf erhalten jeweils ein Paket von 100 Euro. Unter allen Teilnehmern werden zudem zehn 20-Euro-Gutscheine verlost. Die Gewinnerkatze bekommt außerdem ein professionelles Foto-Shooting von uns spendiert – und wird gebührend auf RP ONLINE, in der Zeitung sowie in den Social-Media-Kanälen der Rheinischen Post gefeiert.

Die Wahl der schönsten Katze in NRW wird unterstützt vom Tiernahrungshersteller Dr. Clauder’s aus Hamminkeln am Niederrhein. Das Unternehmen steht seit 1957 für Tierernährung aus Verantwortung. Mehr auf Dr.Clauder’s.com.

(hf)