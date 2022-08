Der Titel „Schönste Katze in NRW“ geht dieses Jahr an den Heiligen Birma-Kater Hatschi aus Gladbeck - das haben unsere Leser entschieden. Weitere Fotos des Gewinnerkaters mit dem flauschigem Fell und den blauen Augen sehen Sie hier in unserer Bildergalerie.

Mit diesem Foto holte sich Kater Hatschi (1) aus Gladbeck den Titel "Schönste Katze in NRW".