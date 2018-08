Weltkatzentag 2018: Wählen Sie die schönste Katze in NRW

Düsseldorf Am 8. August ist Weltkatzentag. Wir suchen deshalb die schönste Katze unserer Leser in NRW. Stimmen Sie mit ab.

Zum Weltkatzentag am Mittwoch suchen wir die schönste Katze in NRW. Dafür konnten uns Leser Bilder ihres vierbeinigen Lieblings schicken. Mehr als tausend Fotos sind dabei zusammengekommen. Wir stellen 25 Katzen vor, die ins Rennen gehen. Stimmen Sie ab, welche Katze den Titel „Schönste in NRW 2018“ tragen darf. Einfach auf „Vote“ klicken und die Favoriten-Katze so nach vorne bringen. Der Sieger kann sich auf ein buntes Leckerchen-Paket freuen.