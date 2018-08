Weltkatzentag 2018 in NRW: Wir suchen die schönste Katze unserer Leser

Düsseldorf Kuschelige Stubentiger und freche Fellnasen: Zum Weltkatzentag am 8. August suchen wir die schönste Katze in NRW. Machen Sie mit, und schicken Sie uns ein Bild ihrer Mieze.

Doch jetzt haben Sie die Chance, genau das zu beweisen. Zum Weltkatzentag am 8. August fragen wir: Wer hat die schönste Katze in NRW? Machen Sie mit und schicken Sie uns einen Schnappschuss Ihres Stubentigers — hier können Sie teilnehmen und finden Sie alle weiteren Infos.

Am Samstag, 4. August, treffen wir aus allen Einsendungen eine Vorauswahl. Anschließend stimmen unsere Leser anhand der Fotos in einer Umfrage bis Montag, 6. August, 15 Uhr ab, wer der Sieger ist und sich am Weltkatzentag offiziell die schönste Katze oder der schönste Kater in NRW nennen darf. Der Gewinner kann sich auf ein buntes Leckerchen-Paket freuen.