Zum Weltkatzentag am 8. August suchen wir die schönste Katze in NRW. Dafür können uns Leser ein Foto ihres Lieblings schicken. Aus allen Einsendungen treffen wir am Samstag, 4. August, eine Vorauswahl, die Leser können abstimmen, wer der Sieger ist. Da wäre zum Beispiel Katze Elli. Endlich fertig, denkt sie sich. Sie hat ihr Tagewerk im Haushalt erledigt. Sehr zur Freude von Alexander Leu aus Viersen.