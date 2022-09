Welthundetag 2022 : Wir suchen den schönsten Hund in NRW

Ein Hund springt durch eine Wasserpfütze (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Special Düsseldorf Vor einiger Zeit haben wir die schönste Katze in NRW gekürt - nun sind die Hunde an der Reihe: Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern wollen wir zum Welthundetag am 10. Oktober einen Vierbeiner auf den Thron setzen. Sie möchten Ihren Hund für unser Voting anmelden? Dann hier entlang.

Egal ob tobender Welpe, ausgeruhter Haustürhüter oder verschmuster Sofagenosse – zum Welthundetag sollen die Lieblingshaustiere aus NRW die Chance bekommen, einen ganz besonderen Titel zu gewinnen.

Wir lassen unsere Leserinnen und Leser den schönsten Hund in NRW küren. Dafür können Sie sich mit Ihrem Hund bewerben und einen ganz besonderen Preis gewinnen.

Der Hund, der es in die finale Auswahl schafft und am Ende die meisten Stimmen von unseren Leserinnen und Lesern erhält, bekommt ein professionelles Foto-Shooting von uns spendiert – und wird gebührend auf RP ONLINE, in der Zeitung sowie in den Social-Media-Kanälen der Rheinischen Post gefeiert.

Wie kann ich mit meinem Hund mitmachen? Registrieren Sie sich einfach kostenfrei bei uns, und bewerben Sie sich dann bis zum 26. September 2022 um 12 Uhr über diesen Artikel – hier klicken. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Achten Sie bei Ihrer Einreichung bitte unbedingt auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben!

Registrieren Sie sich einfach kostenfrei bei uns, und bewerben Sie sich dann bis zum 26. September 2022 um 12 Uhr über diesen Artikel – hier klicken. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Achten Sie bei Ihrer Einreichung bitte unbedingt auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben! Wie läuft das Voting? Unter allen Einsendungen treffen wir eine redaktionelle Vorauswahl von bis zu 150 Hunden. Unsere Leserinnen und Leser haben anschließend – vom 30. September bis zum 6. Oktober 2022 – die Möglichkeit auf RP ONLINE ihre Favoriten für das Finalvoting zu küren. Vom 7. Oktober 2022 bis zum 9. Oktober 2022 um 12 Uhr wird dann erneut per öffentlichem Voting innerhalb der Finalgruppe der endgültige Sieger gewählt.

Bei der Rheinischen Post ist das tierische Voting bereits seit Jahren Tradition. Erst kürzlich haben wir zum Weltkatzentag die schönste Katze aus NRW gekürt. Kater Hatschi aus Gladbeck machte damals das Rennen. Hier finden Sie die Bilder des Siegers.

(mro)