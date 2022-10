Besuch beim Welthundetag-Gewinner : Streusel aus Ratingen ist der schönste Hund in NRW

Foto: Anne Orthen (orth) 8 Bilder Das ist Gewinner-Hund Streusel aus Ratingen

Ratingen Labradoodle Streusel aus Ratingen hat die Herzen unserer Leser im Sturm erobert und sich so den Titel „Schönster Hund in NRW“ mehr als verdient. Bei einem Besuch in Ratingen durften wir den sechs Monate alten Wirbelwind persönlich kennenlernen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit seinen Knopf­augen, der schwarzen Lakritzschnauze und dem karamellfarbenen Fell sieht Streusel aus wie ein Stofftierchen. Vermutlich ist das einer der Gründe, warum viele unserer Leser für den sieben Monate alten australischen Labradoodle abgestimmt haben. Bei unserer ­Suche nach dem „Schönsten Hund in NRW“ erhielt Streusel 24 Prozent aller Stimmen im finalen Voting und setzte sich damit klar gegen die anderen 14 Finalisten durch.

Streusel lebt mit seiner Familie, den Queckenbergs, und einem weiteren Hund namens Curly in Ratingen. „Wir lieben Streusel alle“, sagt Familienvater Markus Queckenberg. „Er ist gutmütig, sozial, nett und zutraulich.“ Auch der 13 Jahre alte Curly habe den Kleinen schnell akzeptiert, nachdem er zunächst nicht begeistert war über den Nachwuchs im Haus. „Er störte seine Ruhe, aber Streusel hat ihn mit seiner Liebe überschüttet“, sagt Queckenberg. Streusel hat den Hundesenior immer im Blick – beim Spaziergang wartet er auf ihn und versucht, ihn beim Spielen mit anderen Hunden einzubeziehen. „Wenn Curly hustet, läuft der Kleine sofort hin und schaut, ob alles in Ordnung mit ihm ist, er ist sehr fürsorglich.“

Streusel reagiert sogar auf den Fernseher und auf Videoanrufe von Sophia Queckenberg, der ältesten Tochter der Familie. Sie studiert im fernen Stockholm, soll Streusel aber zu sich nehmen, sobald sie eine geeignete Wohnung gefunden hat – der kleine Rüde sollte von Anfang an der Hund der Tochter werden. „Er erkennt sie wieder und hört zu, was sie sagt“, erzählt Queckenberg. Das Foto zum Hunde-Wettbewerb hat die jüngere Tochter Maxima (20) eingereicht. „Wir sind alle begeistert, dass Streusel gewonnen hat“, sagt Queckenberg.

(hsr)