Mit seinen Knopf­augen, der schwarzen Lakritzschnauze und dem karamellfarbenen Fell sieht Streusel aus wie ein Stofftierchen. Kein Wunder also, dass der sechs Monate alte Labradoodle unseren Wettbewerb zum Welthundetag haushoch gewonnen hat. In unserer Bilderstrecke stellen wir Ihnen den „schönsten Hund in NRW“ noch einmal vor.