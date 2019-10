Welthundetag am 10. Oktober : Wir suchen die tollsten Hunde in NRW

Düsseldorf Am 10. Oktober ist Welthundetag: Wenn Sie Ihren Hund schon immer mal einem großen Publikum zeigen wollten, ist das Ihre Chance. Denn wir suchen die tollsten Hunde in NRW.

Die Vierbeiner gelten als der beste Freund des Menschen und werden vor allem für ihre Treue geschätzt. Herrchen und Frauchen an Rhein und Ruhr würden ihren Hund wohl jederzeit zum „tollsten Hund in NRW“ ernennen. Aus diesem Grund wollen wir am Welthundetag auf RP ONLINE eine Auswahl von Fotos der tollsten Hunde aus Nordrhein-Westfalen zeigen.

So geht’s: Schicken Sie uns einen Schnappschuss Ihres Hundes an aktion@rp-online.de und erklären Sie uns in einem Satz, warum Ihr Hund der tollste Hund in NRW ist. Ihr Name, der Name des Hundes und Ihr Wohnort (Name der Stadt oder Gemeinde) gehören dazu und werden von uns im Rahmen der Berichterstattung veröffentlicht.