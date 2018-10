Welthundetag 2018: He-Man ist der tollste Hund in NRW

He-Man ist der tollste Hund in NRW

Düsseldorf Hunderte Hundebesitzer haben am RP-Online-Voting zum diesjährigen Welthundetag teilgenommen und Fotos eingeschickt. Nun steht der Gewinner fest: He-Man aus Mönchengladbach. Er bekam mehr als 1200 Stimmen.

He-Man ist der tollste Hund in NRW: Das haben die Teilnehmer des Votings auf RP Online entschieden. Mit mehr als 1200 der insgesamt fast 18.000 abgegebenen Stimmen hatte der früherer Straßenhund nach Ende der Abstimmung am Welthundetag unter den Top 50 die Nase vorne.

„Ich bin ein bisschen sprachlos“, sagt sein Besitzer Andreas Lousberg aus Mönchengladbach. „Für mich ist das etwas Besonderes. Ich freue mich wahnsinnig über den vielen Zuspruch für He-Man.“ Bereits im Vorjahr habe er überlegt teilzunehmen, in diesem Jahr dann den Beschluss gefasst und Freunde und Bekannte zur Stimmabgabe mobilisiert.

Seit fast acht Jahren wohnt der sieben Jahre alte He-Man bei dem 39-Jährigen und seiner Freundin im Stadtteil Odenkirchen. „He-Man wurde in Italien auf der Straße ausgesetzt“, erzählt Lousberg. Über eine Freundin seiner Freundin erfuhr der Gladbacher von dem Tier - und beschloss, ihn bei sich aufzunehmen. „Ich war total aufgeregt, als ich ihn am Flughafen zum ersten Mal gesehen habe“, sagt er. „Ich habe mich direkt in ihn verliebt.“