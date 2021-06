Tier kommt aus Bayern : Weiterer Wolfsnachweis in NRW

Hennef Aktuelle Nachweise deuteten darauf hin, dass der Wolf über mehrere Landesgrenzen hinweg unterwegs ist. Behörden empfehlen den Haltern von Schafen und Ziegen, ihre Tiere mit geeigneten Zäunen zu sichern.

In Nordrhein-Westfalen ist ein bislang nur in anderen Bundesländern bekannter Wolf nachgewiesen worden. Wie das Landesumweltamt am Samstag mitteilte, handelt es sich um ein männliches Tier, das seit Oktober 2020 bereits in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nachgewiesen wurde. Im April soll es zusammen mit einem bereits bekannten Weibchen in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) elf Schafe gerissen haben. Anfang Mai soll der Wolf ein weiteres Schaf in Windeck getötet haben.