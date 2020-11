34-Jähriger in U-Haft : Weitere Festnahme im Missbrauchskomplex Münster im Kreis Warendorf

Münster Ein 34 Jahre alter Mann aus Warendorf sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm werden schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Verbreitung von Nacktbildern eines siebenjährigen Jungen vorgeworfen.

Im Missbrauchsfall Münster hat die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Täter festgenommen. Nach der Auswertung von Chatverläufen auf dem Handy des 27-Jährigen Hauptangeklagten wurde am Freitag ein 34-Jähriger im Kreis Warendorf inhaftiert. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Köln und der Polizei in Münster von Mittwoch wird dem Mann schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und die Verbreitung von Nacktbildern eines siebenjährigen Jungen vorgeworfen. Ein Richter schickte den 34-Jährigen am Samstag in Untersuchungshaft. Bislang äußerte er sich nicht zu den Vorwürfen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde laut Mitteilung Datenmaterial sichergestellt.