Überblick über die Region Auch zum Wochenanfang Bauernproteste in NRW

Am Montag haben erneut Landwirte in Nordrhein-Westfalen gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert. Nach Angaben der Polizei waren in den Kreisen Borken und Viersen mehrere hundert Trecker unterwegs und haben für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Für den Start einer Traktorfahrt am Niederrhein von Grefrath über mehrere Stationen bis Niederkrüchten hatten die Landwirte rund 200 Fahrzeuge angemeldet. Von Raesfeld wollten laut Polizei rund 45 Fahrzeuge am Morgen in Richtung Ruhrgebiet fahren. Ziele waren Recklinghausen, Dortmund, Bochum und Essen.