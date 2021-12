Wetter an den Feiertagen : Gibt es weiße Weihnachten in NRW?

Schnee liegt auf Tannenzweigen (Symbolfoto). Foto: dpa/Bodo Marks

Düsseldorf Alle Jahre wieder kommt die große Frage: Erfüllt sich der Wunsch nach Schnee über die Weihnachtsfeiertage? Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersagen für die Festtage.

Einer der am meisten geäußerten Wünsche zum Fest geht am seltensten in Erfüllung: der nach weißen Weihnachten. Auch in diesem Jahr sehen die Chancen dafür nicht allzu gut aus, obwohl noch etwas Hoffnung besteht. „Irgendwo in Nordrhein-Westfalen ist es nicht auszuschließen, dass es weiß werden kann“, formuliert es Yvonne Engemann bewusst sibyllinisch. Denn eine fundierte Vorhersage kann die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes nur für die kommenden fünf Tage abgeben, darüberhinaus werden die Prognosen immer ungenauer. Die Langzeitmodelle zeigen demnach beispielsweise für den Dienstag vor Heiligabend im Ruhrgebiet und im Rheinland Temperaturen von drei bis sechs Grad, nachts fallen die Werte leicht unter den Gefrierpunkt. Dazu soll es bewölkt sein, und ein wenig Niederschlag ist laut Engemann auch möglich. „In höheren Lagen wie dem Bergischen Land und dem Sauerland könnte der als Schnee niedergehen. Aber präzise lässt sich das noch nicht sagen.“

So schätzen auch andere Experten die Lage ein. Laut der Internetplattform wetterprognose-wettervorhersage.de, die sich sehr ausführlich mit den europäischen und amerikanischen Langfristmodellen beschäftigt, bleibt es hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von weißen Weihnachten spannend. Ausschlaggebend dafür ist ein Hoch über dem Atlantik, das zwischen dem 21. und 24. Dezember so weit nach Norden vorstößt, dass es zu einem Polarwirbelsplit kommen könnte. Dadurch würden sich die Luftströmungen ändern, und eiskalte Winterluft könnte nach Mitteleuropa fließen. Ob es Schnee gibt, hängt dabei von der Lage des Hochdruckgebiets ab. Die Temperaturen bewegen sich nach dieser Prognose im niedrigen einstelligen Bereich bei frostigen Nächten. Möglich ist auch, dass sich über Weihnachten einfach kaltes, aber trockenes Winterwetter festsetzt – und sich erst nach den Feiertagen der gewünschte Schneefall einstellt.

Es heißt also noch etwas warten, bis eine verlässliche Aussage getroffen werden kann. Tatsächlich war es in den vergangenen Jahren recht warm. 2012 wurde in Freiburg die bislang höchste Temperatur an Heiligabend gemessen: 18,9 Grad Celsius waren es damals. Wärmer wurde es schon ein Jahr später am ersten Weihnachtsfeiertag in Piding im Alpenvorland mit 19,3 Grad. Dieser Wert ging damals allerdings auch mit einer starken Schwankung einher. Nur einen Tag später meldeten die Wetterstationen gerade einmal acht Grad. Deutschlandweit am wärmsten war es übrigens 1977 mit im Schnitt 13,4 Grad. Und die kältesten Weihnachten? Die gab es 1962. Die Temperaturspanne lag damals bei -0,5 Grad auf Helgoland und -15,3 Grad in Oberstdorf.

Den letzten Schnee an den Weihnachtstagen gab es in NRW im Jahr 2010. Damals war fast ganz Deutschland unter einer dichten Schneedecke. Das letzte Mal davor fiel 1981 an Weihnachten Schnee. Generell schmälert der Klimawandel in vielen Regionen Deutschlands die Aussicht auf weiße Weihnachten. Ein Vergleich der Referenzperioden 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 zeigt nach Angaben des DWD, dass die Chancen darauf – mit einer Schneedecke an allen drei Tagen (24. bis 26. Dezember) – im Mittel in Deutschland um 13 Prozentpunkte und regional sogar um bis zu 44 Prozentpunkte zurückgingen. Dies bedeute eine prozentuale Abnahme von 52 Prozent für drei Tage mit Schnee an Weihnachten. Besonders betroffen ist ausgerechnet der Süden Deutschlands, wo noch vor wenigen Jahrzehnten fast jedes zweite Jahr an Weihnachten Schnee lag.

Für sieben Städte in Deutschland hat der DWD aktuell den Rückgang der Wahrscheinlichkeit von weißen Weihnachten berechnet: In Berlin ist die statistische Chance danach um genau zehn Prozentpunkte gesunken, ebenso in Hamburg. Doch während in Leipzig die Wahrscheinlichkeit nur um 3,8 Prozentpunkte sank, waren es in München 19,5, in Freiburg 12,2 und in Frankfurt/Main 11,8 Prozentpunkte. Das heißt: Statistisch betrachtet können sich die meisten Menschen in Deutschland nur noch alle zehn Jahre über Schnee an den drei Feiertagen freuen.

Vorläufig bleibt es erstmal bei dem nasskalten Schmuddelwetter der vergangenen Tage. DWD-Expertin Engemann prognostiziert für diese Woche viele Wolken, dazu örtlich Nebel und verbreitet Sprühregen. Schnee ist nicht in Sicht und zumindest bis Mitte der Woche auch kein Nachtfrost. Die Temperaturen liegen mit fünf bis neun Grad, je nach Höhenlage, eher im milderen Bereich. Das passt wiederum zum Langzeittrend: In den vergangenen Jahren wurden in vielen Ländern Europas die mildesten Winter der Messgeschichte registriert. So wurden in Deutschland sechs der zehn wärmsten Winter im 21. Jahrhundert verzeichnet.