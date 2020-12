Wetter an den Feiertagen : Gibt es weiße Weihnachten in NRW?

Schnee liegt auf Tannenzweigen (Symbolfoto). Foto: dpa/Bodo Marks

Düsseldorf Alle Jahre wieder kommt die große Frage: Erfüllt sich der Wunsch nach Schnee über die Weihnachtsfeiertage? Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersagen für Ende Dezember.

Drinnen der Duft von Plätzchen, Kaminfeuer, Zimt, Punsch und Tannen – und draußen eine dichte Schneedecke, die zu romantischen Spaziergängen einlädt? So sieht wohl die Idealvorstellung von vielen Menschen zu Weihnachten aus. Daher ist es kein Wunder, dass viele schon früh wissen wollen, ob es in diesem Jahr endlich klappt mit den berühmten „weißen Weihnachten“.

Doch noch ist es ein Stochern im Nebel, denn eine halbwegs genaue Vorhersage, wie das Wetter an den Feiertagen aussehen könnte, gebe es frühestens sieben Tage vorher, erklärt der Meteorologe Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Dem DWD zufolge fällt die Prognose für den gesamten Winter eher mild aus. Betrachtet werde dabei der Zeitraum zwischen Anfang Dezember und Ende Februar. Hier rechnet der DWD damit, dass die Temperaturen 0,5 bis 1 Grad Celsius über dem Mittel der vergangenen 25 Jahre liegen werden. „Natürlich kann es kurzzeitig kalt und frostig werden“, sagt Friedrich. Doch wann genau das passieren werde, sei derzeit nicht absehbar.

Daher heißt es noch etwas warten, bis eine verlässliche Aussage getroffen werden kann – und ein wenig Spannung, wie es dann tatsächlich sein wird, gehört schließlich auch dazu. Tatsächlich war es in den vergangenen Jahren recht warm. 2012 wurde in Freiburg die bislang höchste Temperatur an Heiligabend gemessen: 18,9 Grad Celsius waren es damals. Wärmer wurde es schon ein Jahr später am ersten Weihnachtsfeiertag in Piding im Alpenvorland mit 19,3 Grad. Dieser Wert ging damals allerdings auch mit einer starken Schwankung einher. Nur einen Tag später meldeten die Wetterstationen gerade einmal acht Grad. Deutschlandweit am wärmsten war es übrigens 1977 mit im Schnitt 13,4 Grad.

Und die kältesten Weihnachten? Die gab es 1962. Die Temperaturspanne lag damals bei -0,5 Grad auf Helgoland und -15,3 Grad in Oberstdorf.

Doch wie sieht es jetzt mit „Weißen Weihnachten“ aus? In Deutschland ist das ein seltenes Ereignis. Den letzten Schnee an den Weihnachtstagen gab es in NRW im Jahr 2010. Damals war fast ganz Deutschland unter einer dichten Schneedecke. Das letzte Mal davor fiel 1981 an Weihnachten Schnee.

Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat auf seiner Webseite die Weihnachtsfeste seit 1950 in einer Tabelle aufgeführt und dabei für NRW Köln als repräsentative Stadt gewählt. Das Ergebnis fällt recht ernüchternd aus: Lediglich vier Mal in 70 Jahren durfte man sich hier über eine Schneedecke zu Weihnachten freuen: 1963, 1976, 1981 und eben 2010. Gleichzeitig sind die Temperaturen oft über zehn Grad gestiegen und damit ungewöhnlich mild.

Natürlich kann auch in milden Wintern Schnee fallen, wenn regional oder an bestimmten Tagen Temperaturen um die null Grad herrschen. Klimaprojektionen haben festgestellt, dass sich Winterniederschläge in Zukunft sogar intensivieren dürften. Allerdings gehen DWD-Experten davon aus, dass durch den erwarteten weiteren Anstieg der globalen Temperaturen das Wasser häufiger als Regen denn als Schnee vom Himmel kommt. Die Folge: Matsch statt Winterpracht.