Blütezeit in NRW Weiße Pracht auf Obstwiesen – Apfelblüte hat begonnen

Bei kühlen Temperaturen hält die weiße Pracht länger: Auf den Feldern stehen die Obstbäume in der Blüte. Derzeit öffnen sich an den Apfelbäumen die Knospen. „Die Blüte wird etwa zwei bis drei Wochen dauern“, sagte Peter Muß vom Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn. Zuerst blühen Bäume mit einer frühen Blüte wie etwa Boskoop. Rund zwei Wochen später sind die späten Sorten wie Jonagold oder Braeburn dran.