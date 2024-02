Zwischen Weilerswist und Metternich Zwei Karnevalisten bei Unfall auf L163 gestorben

Neben den beiden Personen, die vom Auto erfasst wurden, waren noch weitere Menschen auf der Straße unterwegs gewesen, so Küpper. Warum sich die zwei Personen auf der Landstraße befanden, werde nun ermittelt. Auch werde ermittelt, ob der Fahrer des am Unfall beteiligten Autos unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. In der Nacht war ein Unfallaufnahmeteam vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und Spuren zu sichern. Dazu leuchtete der THW bis in den Morgen die Straße aus. Die L163 war für mehrere Stunden gesperrt worden.

Zusätzlich sollte die Straße zwischen 11.15 und 13 Uhr am Montagmittag erneut abgesperrt werden, da ein Gutachter den Unfallort untersuchen sollte.