Familiendrama in Weilerswist : Sohn gesteht Tötung seiner Eltern

Familiendrama in Weilerswist

Der Tatort in Weilerswist. Foto: dpa/--

Weilerswist Nach der Tötung eines Ehepaars in Weilerswist bei Bonn hat der 30-jährige Sohn die Tat gestanden. Der Mann könnte psychisch gestört sein und stand vermutlich unter Drogen.

„Er hat eingeräumt, mit einem Messer auf seine Eltern eingestochen zu haben“, sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft am Freitag. Der Mann habe auch Aussagen zum Motiv gemacht. Diese würden nun auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft. „Nähere Angaben dazu machen wir zurzeit nicht.“ Der 30-Jährige sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Sprechers gibt es Hinweise darauf, dass der Sohn Alkohol und Drogen konsumiert hat. Möglicherweise liege auch eine psychische Störung vor. „Wir sind da aber noch ganz am Anfang der Ermittlungen.“

Der 30-Jährige soll seine Eltern am Dienstagabend erstochen haben. Die Mutter hatte den Notruf gewählt und der Polizei gemeldet, dass ihr Sohn gerade ihren Mann angreife. Dann brach das Gespräch ab. In dem Einfamilienhaus fanden Beamte die Leichen der 60-jährigen Frau und des 62-jährigen Mannes. Der Sohn befand sich in seinem Zimmer und wurde festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Messer - hatte er bei sich.