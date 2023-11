Zwei Festnahmen Jugendliche Islamisten sollen Anschlag in Leverkusen geplant haben

Der Konflikt im Nahen Osten habe Auswirkungen auf NRW. „Die Gefährdungslage in Deutschland durch islamistischen Terror hat zugenommen“, so Reul. Allgemein gilt die Sicherheitslage in NRW derzeit als angespannt. NRW-Verfassungsschutzchef Jürgen Kayser hatte erst vor wenigen Tagen darauf hingewiesen, dass eine abstrakte Anschlagsgefahr durch Einzeltäter besteht, die sich blitzschnell radikalisieren. Auch der Bundesverfassungsschutz warnte am Mittwochmorgen vor einer hohen Anschlagsgefahr in Deutschland.