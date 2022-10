Weihnachtsmärkte in NRW : Was Sie zum Weihnachtsmarkt Essen 2022 wissen müssen

Foto: Panoramapilot 20 Bilder Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 2022

Essen Funkelnde Lichter, bunte Stände, süße Leckereien und Weihnachtsmusik: Vom 12. November bis zum 23. Dezember lockt der Weihnachtsmarkt wieder viele Besucher in die Essener Innenstadt. Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann findet der Weihnachtsmarkt Essen statt?

Der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt findet von Samstag, 12. November 2022, bis Freitag, 23. Dezember 2022, statt.

Wie sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt Essen?

sonntags bis donnerstags, 11 - 21 Uhr

freitags und samstags, 11 - 22 Uhr

Volkstrauertag, 13.11., erst ab 14 Uhr

Totensonntag, 20.11., bleibt der Markt geschlossen

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt Essen?

Es gelten (Stand 7. Oktober 2022) keine Corona-Regeln auf dem Internationalen Weihnachtsmarkt Essen.

Lesen Sie auch Weihnachtsmärkte in NRW : Was Sie zur Dortmunder Weihnachtsstadt 2022 wissen sollten

Was sind die Highlights auf dem Weihnachtsmarkt Essen?

Der Weihnachtsmarkt in Essen zählt zu den größten in der Region. Rund 200 Stände werden verteilt über die Innenstadt aufgebaut. Zu kaufen gibt es Kunsthandwerk, Leckereien, Schmuck, Spielzeug und vieles mehr. Seinem Namen entsprechend bietet der Internationale Weihnachtsmarkt Essen außerdem eine Warenvielfalt aus verschiedenen Ländern dieser Welt. In diesem Jahr kommen laut Veranstalter die rund 140 Händlerinnen und Händler aus knapp 20 verschiedenen Ländern.

Weiteres Highlight ist der Mittelaltermarkt auf dem Flachsmarkt. Dort verkaufen die Händlerinnen und Händler in mittelalterlichen Gewändern ihre zum Großteil selbst erstellen Waren bei Fackelschein und Lautenmusik. Seine Einzigartigkeit aber gewinnt der Internationale Weihnachtsmarkt durch seinen Lichterglanz. So wird es auch in diesem Jahr in der gesamten Stadt glänzen und funkeln. Dafür sorgen auch die Essener Lichtwochen.

Ein weiteres Highlight ist das Riesenrad, das täglich von 11 bis 21 Uhr seine Runden dreht. Für Erwachsene kostet ein Ticket 5 Euro und für Kinder 3 Euro.

Foto: AFP Infos Weihnachtsbräuche in anderen Ländern

Welche Weihnachtsmärkte gibt es außerhalb der Innenstadt in Essen?

Wem es in der Innenstadt zu trubelig ist, für den gibt es noch weitere Weihnachtsmärkte. Das sind die drei größten:

Weihnachtsmarkt Steele (3. November bis 30. Dezember)

Rüttenscheider Wintermarkt (8. bis 22. Dezember 2022)

Hugenpoeter Nikolausmarkt (25. bis 27. November und 02. bis 04. Dezember 2022)

Daneben gibt es zum Teil auch noch zwei- bis dreitägige kleine Märkte in den Stadtteilen.

Die Essener Lichtwochen sind laut Veranstalter eine Traditionsveranstaltung in der Essener Innenstadt. Bereits in den 20er-Jahren haben die Essener Händler mit besonderer weihnachtlicher Beleuchtung den Weihnachtseinkauf verschönern wollen. Die Essener Lichtwochen gibt es seit 1950. Von Ende Oktober bis Anfang Januar leuchten dann in der gesamten Essener Innenstadt wechselnde Motive. Neben trompetenden Engeln, Kometen oder Sternenbällen kommen in diesem Jahr - wie bereits 2021 - illuminierte Tiere von allen Kontinenten in die Essener Innenstadt. Elch, Orka, Giraffe und Co. sind vor allem bei den Kindern sehr beliebt. Zudem gibt es eine begehbare Christbaumkugel und einen überdimensionalen Teddybären. Dieses Jahr werden die Lichtwochen wegen der aktuellen Energiekrise kürzere Leuchtzeiten und weniger Lichtelemente haben. Dadurch sollen rund 20 Prozent Strom im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden, gab der Veranstalter bekannt. Zudem werde sämtlicher Strom aus erneuerbarer Energie gewonnen.

(kha)