Weihnachtsmärkte in NRW Was Sie zum Weihnachtsmarkt Essen 2022 wissen müssen

Die Essener Lichtwochen sind laut Veranstalter eine Traditionsveranstaltung in der Essener Innenstadt. Bereits in den 20er-Jahren haben die Essener Händler mit besonderer weihnachtlicher Beleuchtung den Weihnachtseinkauf verschönern wollen. Die Essener Lichtwochen gibt es seit 1950. Von Ende Oktober bis Anfang Januar leuchten dann in der gesamten Essener Innenstadt wechselnde Motive. Neben trompetenden Engeln, Kometen oder Sternenbällen kommen in diesem Jahr - wie bereits 2021 - illuminierte Tiere von allen Kontinenten in die Essener Innenstadt. Elch, Orka, Giraffe und Co. sind vor allem bei den Kindern sehr beliebt. Zudem gibt es eine begehbare Christbaumkugel und einen überdimensionalen Teddybären. Dieses Jahr werden die Lichtwochen wegen der aktuellen Energiekrise kürzere Leuchtzeiten und weniger Lichtelemente haben. Dadurch sollen rund 20 Prozent Strom im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden, gab der Veranstalter bekannt. Zudem werde sämtlicher Strom aus erneuerbarer Energie gewonnen.