Viele Unsicherheiten wegen Pandemie : Das sind die Pläne für Weihnachtsmärkte in NRW 2021

Das sind die Pläne für Weihnachtsmärkte in NRW 2021

Im vergangenen Winter mussten viele Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Für 2021 geben sich viele Veranstalter optimistischer. Die Pandemie sorgt aber weiter für viel Unsicherheit.

Wann finden die Weihnachtsmärkte in NRW statt?

Ab der zweiten Novemberhälfte und zumeist bis Weihnachten selbst, in manchen Fällen auch einige Tage darüber hinaus, finden die Weihnachtsmärkte in den meisten deutschen Städten statt.

Ab wann ist es sicher, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden?

Gibt es bereits Hygienekonzepte für die Weihnachtsmärkte?

Die jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln in NRW gelten auch für Kirmes- und Marktveranstaltungen. Besucher müssen dort seit Freitag, 1. Oktober, keine Masken mehr tragen und Abstände einhalten. Beides wird laut NRW-Gesundheitsministerium nur noch empfohlen. Ob diese Regeln auch für Weihnachtsmärkte gelten, ist derzeit noch offen. Einzelheiten zu den Weihnachtsmärkten soll es in einer neuen Coronaschutz-Verordnung im November geben. Die seit dem 1. Oktober gültige Verordnung ist zunächst bis Ende des Monats vorgesehen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland

Fotos : Die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland

Unsicherheit in der Pandemie

Unsicherheit in der Pandemie : NRW plant Weihnachtsmärkte

Grundsätzlich wird in den meisten Städten mit breiteren Gassen zwischen den Ständen geplant, um die Mindestabstände einhalten zu können. Ob es eine 3G- oder 2G-Regelung geben wird, ist noch nicht absehbar. Dies müsste allerdings auch entsprechend kontrolliert werden. Daher sind auch umzäunte Weihnachtsmärkte in manchen Städten denkbar - oder stichprobenartige Kontrollen. Teilweise wird auch die Anzahl der Stände beschränkt, andere möchten an der Zahl vor Corona festhalten.