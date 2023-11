Glühwein, Budenzauber und Bummeln Diese Weihnachtsmärkte in NRW sind besonders

Während andernorts allenfalls der Aufbau beginnt, hat ein Markt im Essener Stadtteil Steele schon geöffnet: Seit vergangenem Donnerstag gibt es hier Weihnachtsmarktflair mit Programmbühne, Bratwurst- und Glühweinständen so früh wie sonst nirgendwo in NRW. Die ersten größeren Märkte folgen dann in rund zwei Wochen: So öffnet etwa Duisburg am 16. November, tags darauf zieht Essen nach. Auch in Haan, Ratingen, Remscheid oder Stolberg öffnen dann die Weihnachtsmärkte.