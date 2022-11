Vom Niederrhein bis ins Bergische Land : Elf besondere Weihnachtsmärkte in NRW

Laternen, Fackeln und Kerzen leuchten beim traditionellen Weihnachtsmarkt am Schloss Merode. Foto: Panoramapilot

Düsseldorf Die Weihnachtsmarkt-Saison geht los. Ab kommender Woche duftet es in den meisten NRW-Städten nach Glühwein und Reibekuchen. Einige Weihnachtsmärkte bieten dabei besonderen Adventszauber. Eine Auswahl.

Von Leonie Miß

So früh wie noch nie hat die Stadt Duisburg am 10. November die Weihnachtsmarkt-Saison ausgerufen. 44 Tage vor Heiligabend und bei mild-herbstlichen Temperaturen gingen in der Großstadt die ersten Glühweine über die Theke. Nun folgen weitere Städte mit ihren großen Weihnachtsmärkten – einige davon mit speziellen Angeboten. Hier eine Auswahl besonderer Weihnachtsmärkte in NRW:

Schlossweihnacht in Langerwehe

Wer sich auf traditionelles Handwerk, Fackeln, Laternen und lokale Köstlichkeiten freut, der sollte im Kreis Düren fündig werden. Am Schloss Merode in Langerwehe verkaufen Drechsler, Schmiede, Korbflechter oder Glasbläser vom 23. November bis 21. Dezember ihre Waren – die sie auch vor Ort auf individuellen Wunsch anfertigen. Über offener Glut werden Spezialitäten aus der Region zubereitet, und die Feuerzangenbowle nach geheimer Rezeptur wird jeden Abend im Kessel frisch gebraut.

Info Langerwehe, Schloss Merode; geöffnet Mi und Do von 14 bis 20 Uhr geöffnet, Fr und Sa bis 22 Uhr, So von 12-20 Uhr. Tickets gibt es ab sieben Euro.

Historischer Weihnachtsmarkt in Bocholt

Der Markt im münsterländischen Bocholt vor dem historischen Rathaus lockt mit Bühnenprogramm und heimischen Ständen. Ein Hingucker wie jedes Jahr sind der beleuchtete Adventskalender und historische Karussells für Kinder. Besonderheiten des Bocholter Weihnachtsmarkts, der in diesem Jahr vom 25. November bis 21. Dezember geöffnet ist: Die eigens für diesen Markt hergestellten Glühwein- und Feuerzangenbowlenhütten und die Weihnachtspyramide mit Flügeln.

Info Bocholter Weihnachtsmarkt, vor dem Historischen Rathaus; geöffnet tgl. von 12-20 Uhr geöffnet.

Großer Weihnachtsmarkt in Münster

Der Weihnachtsmarkt auf dem Prinzipalmarkt in der Studentenstadt zählt zu einem der bekanntesten und schönsten Weihnachtsmärkte in NRW, für viele vielleicht sogar in ganz Deutschland. Festlich geschmückte Geschäfte sowie beleuchtete Dachgiebel und Kirchen tragen wesentlich zum besonderen Charme des Marktes in der Großstadt bei, der vom 21. November bis 23. Dezember stattfindet. Sechs Weihnachtsmärkte mit 300 Ständen verwandeln die Altstadt bis Heiligabend in eine Weihnachtsstadt.

Info Münster, Innenstadt; geöffnet Mo-Do 12-20 Uhr, Fr, Sa von 11-21 Uhr, So von 11-20 Uhr.

Schlossweihnacht in Jüchen

Mit 140 Ausstellern trumpft Schloss Dyck beim weitläufigen Weihnachtsmarkt auf. Im und um das Schloss herum wird es ab dem 26. November an den Adventswochenenden vielfältige Stände zum Stöbern und für Gourmets einiges zu essen und zu trinken geben. Ein historisches Dorf im Schloss und ein Krippenspiel mit Laiendarstellern im englischen Landschaftsgarten tragen zur weihnachtlichen Stimmung in der Vorweihnachtszeit bei. Erstmals sind auch die Innenräume des Stallhofs und des Teehauses wieder für die Besucher geöffnet.

Info Jüchen, Schloss Dyck; geöffnet Sa und So von 10-20 Uhr; seit dem 17. November sind Tickets für den Weihnachtsmarkt Online oder an der Schlosskasse erhältlich und kosten 16 Euro.

Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland

Für Freunde vorweihnachtlicher Atmosphäre im Kreis Kleve ist der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland in Bedburg-Hau ein Klassiker. Vom 7. bis zum 11. Dezember präsentieren fast 100 Kunsthandwerker aus ganz Europa ihre selbstgemachte Kunst – viele sind erstmalig dabei. Ein Live-Bühnenprogramm ist ebenfalls geplant. Kindergartengruppen sowie Chöre singen Lieder zum Mitmachen, Bands spielen Jazz- und Pop-Musik.

Info Bedburg-Hau, Schloss Moyland; geöffnet Mi-Fr von 13-21 Uhr, Sa von 11-21, So 11-20 Uhr. Eine Tageskarte kostet 7,50 Euro und ist Online erhältlich.

Burgweihnacht in Mechernich

Ganz mittelalterlich geht es in Mechernich vom 26. November bis 18. Dezember 2022 zu. Auf Burg Satzvey ist für jeden Mittelalter-Fan etwas dabei: Holzspielzeug, Christbaumschmuck, Seifen oder Räucherwerk. Aber auch ein Krippenspiel. Das wird nämlich traditionell nach mittelalterlichem Vorbild aufgeführt, stellenweise auf Latein und Mittelhochdeutsch. Kleine Besucher können in der Werkstatt des Weihnachtsmanns Wunschzettel schreiben und sie dem Weihnachtsmann direkt persönlich überreichen.

Info Mechernich, Burg Satzvey, Geöffnet öffnet an den Adventswochenenden, Sa von 13-20, So 12-19 Uhr. Eintrittskarten gibt es Online.

Nostalgischer Weihnachtsmarkt in Hattingen

Wenn Frau Holle ihr Federbettkissen am Alten Rathaus ausschüttelt, ist Weihnachtsmarkt in Hattingen. Das macht sie ab dem 1. Dezember, traditionell öffnet der Markt aber schon nach Totensonntag – dieses Jahr am Montag, 21. November. Die Altstadt der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis bietet sich mit den Fachwerkhäusern, der alten Stadtmauer und dem Kirchplatz rund um die St.-Georgs Kirche bestens für einen malerischen Weihnachtsmarkt und einen weihnachtlichen Spaziergang an.

Info Hattingen, Altstadt; geöffnet vom 21. November bis 22. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr, am Wochenende bis 21 Uhr.

Blotschenmarkt in Mettmann

Ganz persönlich ist der Weihnachtsmarkt in Mettmann, der auch zu den ältesten und schönsten in NRW zählt. Von 40 Schulklassen geschmückte Tannenbäume und ein Lichterzelt über den gesamten Weihnachtsmarkt prägen das Bild vor den historischen Häusern am Marktplatz. Start ist ebenfalls am 25. November. Bis zum 11. Dezember ist der Markt mit knapp 50 Buden geöffnet. Nicht vergessen wissen möchten die Veranstalter die Kultgetränke „Schneebällchen", schwedischer Glögg und heißer Strudel.

Info Mettmann, St. Lambertus Kirche; geöffnet ab dem 25. November täglich ab 16 Uhr, sonntags ab 12 Uhr.

Lichtermarkt im Duisburger Landschaftspark

Auf dem stillgelegten Hüttenwerk in Duisburg-Nord geht es bunt zu. In leuchtenden Zelten vor den farbig angestrahlten Gerüsten und Rohren der historischen Kraftzentrale verkaufen Handwerker vom 25. bis 27. November ihre Kunst beim Adventsbasar.

Info Duisburg, Landschaftspark; geöffnet an drei Tagen Fr, Sa 13-21 Uhr, So 11-19 Uhr; Tickets in Höhe von fünf Euro sind für den Lichtermarkt erforderlich und sind Online erhältlich.

Weihnachtsmarkt am Wasser in Köln

Am Kölner Hafen lässt sich modern und stilvoll auf die Weihnachtszeit einstimmen. Denn der Markt, der ab dem 18. November geöffnet ist, möchte bis ins neue Jahr Anlaufstelle für Weihnachtsliebhaber sein. Am Schokoladenmuseum wird der Glühwein direkt vom Holzsegelschiff serviert. Am Leuchtturm gibt es Glühbier und Feuerzangenbowle.

Info Köln, am Schokoladenmuseum; geöffnet tgl. von 11-21 Uhr.

Weihnachtsmarkt im Wald in Velen

1999 lud Familie Krumme zum ersten Mal auf ihr Landgut ein, nun gehört der Markt zu den romantischsten Weihnachtsmärkten in NRW. Besucher bekommen an den dekorierten Ständen, die im Wald verteilt sind, Kunst, Handwerk und weihnachtliche Leckereien geboten. Leuchtende Tannenbäume und Baumwipfel, Live-Musik und ein historisches Bauernhaus-Café machen diesen Markt vom 25. November bis zum 18. Dezember in der Vorweihnachtszeit besonders interessant.