Fotos und Infos Dies sind die schönsten Weihnachtsmärkte am Niederrhein

Beleuchtete Fenster werden in Krudenburg zu Weihnachtsmarktbuden

Das alte Treidelschifferdorf Krudenburg am Lippeufer in Hünxe besteht eigentlich nur aus einer schmalen Dorfstraße, die beiderseits mit alten Häusern bebaut ist. Deshalb verwandeln die Bewohner Teile ihrer Wohnungen sowie die Gebäude der alten Krudenburg in Weihnachtszimmer. Sie verkaufen ihre Waren aus den beleuchteten Fenstern auf die Dorfstraße. Angeboten werden Baumschmuck, Seidenmalerei, Kerzen, Kinderspielzeug, weihnachtliches Gebäck, Glühwein sowie Leckeres aus den heimischen Küchen. Am Anfang und Ende der Dorfstraße sowie am Dorfbrunnen sind Stände aufgebaut, die Spezialitäten aller Art anbieten.

Info: Samstag, 2. Dezember 2023, 12 bis 20 Uhr, Dorfstraße, Hünxe-Krudenburg.