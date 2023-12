Mobile Kamera-Anlagen für die NRW-Polizei Weihnachtsmärkte könnten per Videoanlage überwacht werden

Rund anderthalb Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der mobilen Videoanlage. Zurückgreifen konnten die Enwtickler dabei auf Erkenntnisse der Polizei in Bonn, wo bereits vor vier Jahren zwei eigene mobile Videobeobachtungsanlagen gefertigt wurden. Einen ersten Härtetest gab es für die Anlagen im vergangenen Frühjahr in Duisburg, wo sie nach einer Schießerei im Rockermilieu auf einem Parkplatz temporär aufgestellt worden waren. „Die Anlagen sind eine Eigenproduktion der Polizei in Nordrhein-Westfalen, die passgenau und bedarfsgerecht flexibel Einsätze begleiten“, sagte Reul. „Wir brauchen die Technik, damit die Polizei für jeden Einsatz optimal ausgestattet ist.“