Zwischen historischen Mauern Diese Weihnachtsmärkte in Burgen und Schlössern sollten Sie unbedingt besuchen

Zwischen historischen Mauern, Türmchen, Festungen und Parkanlagen stehen festlich geschmückte Hütten mit besonderen Leckereien und Verkaufsständen – auf immer mehr Burgen und Schlössern im Rheinland, aber auch in Klöstern, finden Weihnachtsmärkte statt. Fern ab vom Rummel in den Innenstädten bieten sich diese Orte in der Adventszeit für einen Ausflug an.