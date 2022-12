Glühwein und Co. Welche Weihnachtsmärkte in NRW nach Weihnachten noch geöffnet haben

Die Feiertage sind vorüber, aber der Bedarf an fröhlicher Festtagsstimmung ist noch nicht gedeckt? Oder ist es einfach das Gefühl, die vielen, nach der Corona-bedingten Pause wieder geöffneten Weihnachtsmärkte in der Region nicht ausreichend besucht zu haben? Sehnsucht nach Glühwein? Was auch immer die Gründe sind, wir wissen, wo welche Weihnachtsmärkte auch noch über die Festtage hinaus geöffnet sind.