Umwelt in NRW : Weihnachtsmärkte wollen stärker auf Plastik verzichten

Düsseldorf Alle Jahre wieder produzieren Weihnachtsmärkte jede Menge Müll. Für viele Veranstalter wird das zum Thema. Der Verzicht auf Platik kann aber zu Problemen mt der Hygiene führen.

Mehrere Weihnachtsmärkte in NRW wollen umweltfreundlicher werden und künftig stärker auf Plastik verzichten. In Aachen soll der Markt laut dem Märkte- und Aktionskreis City 2020 plastikfrei werden. Auch andere Städte bemühen sich zunehmend, auf andere Materialien umzusteigen.

In Düsseldorf und in Köln sind in diesem Jahr für Getränke nur noch Behälter aus Glas oder Porzellan erlaubt. In der Landeshauptstadt sind außerdem Plastikbesteck, Einweg-Strohhalme und Plastiktüten verboten.