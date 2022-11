Bundespolizei warnt in Köln vor Dieben „Schönen guten Tag, dürfen wir Sie mal was fragen?“

In Köln sind am Donnerstag 32 Polizisten am Hauptbahnhof und am Bahnhof Deutz unterwegs, um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Solche Schwerpunktaktionen gibt es auch in anderen NRW-Städten. „Die Leute reagieren erst einmal verblüfft, wenn wir sie ansprechen, weil sie denken, sie sind in eine Kontrolle geraten“, sagt Stoff. „Aber das Feedback ist dann eigentlich immer positiv.“ Im Rhein-Sieg-Kreis warnt die Polizei an den Weihnachtsmarkt-Zugängen mit aufgesprühten Hinweisen auf dem Asphalt vor Dieben. Auf dem Bonner Weihnachtsmarkt soll eine mobile Wache für Abschreckung und Sicherheit sorgen. In allen Städten sind auch zivile Fahnder auf den Märkten unterwegs, die versuchen, die Täter auf frischer Tat zu erwischen.