Bilanz der Weihnachtsmärkte in NRW 2022 „Eine Auszeit von der Flut an Problemen“

Trotz einiger Hürden, die überwunden werden mussten, ziehen Weihnachtsmarktbetreiber in Nordrhein-Westfalen kurz vor dem Fest eine positive Bilanz für die Saison 2022. „Erst einmal sind wir sehr froh, dass der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom in diesem Jahr wieder in seiner gewohnten Form stattfinden kann. Wir sind durchaus zufrieden mit dem Geschäft“, sagte Birgit Grothues vom Weihnachtsmarkt am Kölner Dom.