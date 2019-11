Trend in Nett-Werken : Wie sich Facebook-Nutzer eine Freude zu Weihnachten machen

Düsseldorf Auf Facebook kursiert seit einigen Tagen die sogenannte „kleine Weihnachtsidee“. Damit sollen noch brauchbare Dinge einen neuen Besitzer finden. Wir haben uns das Prinzip einmal angeschaut.

Wer kennt es nicht: Im Keller liegt seit Ewigkeiten ein Wasserkocher – voll funktionsfähig, aber nicht mehr in Gebrauch, da er durch ein neueres Modell ersetzt wurde. Zum Wegschmeißen sind solche Dinge meist zu schade, Verkaufen lohnt sich für manche aber nicht mehr. Also wohin damit? Auf Facebook kursiert in vielen Gruppen, vor allem in den Nett-Werken verschiedener Städte, zurzeit ein Aufruf, bei dem gleich mehrere profitieren können: Man schreibt einen Kommentar mit einem Wunsch zu Weihnachten. Und wenn jemand diesen Gegenstand zuhause übrig hat, wird er einfach verschenkt.