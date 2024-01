Sanierungsbedarf bei Deichen Weihnachtshochwasser „eines der schwersten seit Jahrzehnten“

Nordrhein-Westfalen hat das Weihnachtshochwasser als eines der schwersten Hochwasser seit Jahrzehnten nach Einschätzung der Landesregierung glimpflich überstanden. Das hat NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Freitag in Düsseldorf mitgeteilt, nachdem an der Lippe auch der letzte Pegelstand unter die Warnstufe 1 gesunken war.