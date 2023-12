Weihnachtshäuser in NRW „Ich lebe meinen Weihnachtstraum“

Düsseldorf · In etlichen NRW-Städten verbreiten aufwendig und liebevoll dekorierte Weihnachtshäuser adventliche Atmosphäre. Besucher sind dort willkommen. Bei Dirk van Acken in Oberhausen dürfen sie sogar in die Wohnung, Leon Scheepers in Moers öffnet seinen Garten.

05.12.2023 , 12:13 Uhr

Prunkvolle Weihnachtshäuser in Deutschland begeistern Menschen 31 Bilder Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Jörg Isringhaus