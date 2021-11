Wirte fürchten erneut enorme Einbußen : „Das Weihnachtsgeschäft bricht gerade komplett weg“

Düsseldorf Einige Großunternehmen in NRW haben ihre Weihnachtsfeste bereits abgesagt, auch kleinere Feiern in Lokalen werden zunehmend storniert. Gastronomen und Veranstalter trifft das wirtschaftlich besonders hart. Sie fordern die Politik zum Handeln auf.

Auch in diesem Jahr fällt das Feiern in der Vorweihnachtszeit vielfach wieder aus. Gastronomen berichten davon, dass fast täglich Weihnachtsfeiern abgesagt werden. „Das Weihnachtsgeschäft bricht gerade komplett weg“, sagt Kerstin Rapp-Schwan, die in Düsseldorf und Neuss die „Schwan-Restaurants“ betreibt. Für Gastronomen sei das derzeit ein „ganz schlimmer Zustand“, sagt sie. Die Situation sei mindestens so angespannt wie vergangenes Jahr um diese Zeit. Rapp-Schwan: „Der vorsichtige Optimismus, der vor einigen Wochen in der Branche herrschte, ist verflogen.“

Auch Giuseppe Saitta, Betreiber dreier Restaurants samt Catering-Service und Weinhandel in Düsseldorf, hat die erste Absage für eine große Weihnachtsfeier erhalten, die in den Räumlichkeiten des Kunden hätte stattfinden sollen. Immerhin: Die kleinen Feiern in den Restaurants mit 20 bis 30 Gästen, sagt Saitta, sollen bislang stattfinden. Generell ist die Stimmung aber getrübt. „Die Zahl der Absagen und Stornierungen von Weihnachtsfeiern steigt leider“, erklärt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in NRW. Sollten weiter massiv Weihnachtsfeiern ausfallen, würde das die Branche hart treffen. „Das Jahresendgeschäft im Dezember – auch mit Silvester – ist eine sehr umsatzintensive Zeit“, sagt Hellwig. Daher wäre eine potenzielle Absage aller Feiern für Gastwirte und Veranstalter mit „empfindlichen Einbußen“ verbunden. „An der jetzigen Situation zeigt sich, dass die Pandemie nicht vorbei ist, sondern uns diesen Winter noch intensiv beschäftigen wird“, sagt Hellwig. Das Thema staatliche Unterstützung bleibe damit auch über die Weihnachtszeit hinaus bis weit ins neue Jahr akut.

Ähnlich sieht das Saitta, der auch Vorsitzender der Dehoga-Kreisgruppe Düsseldorf ist. Unter Gastronomen herrsche große Unsicherheit. Viele Waren wie etwa Wein seien bereits gekauft; ein Ausfall der Weihnachtssaison käme daher einer Katastrophe gleich. Einige seiner Kollegen hätten in der Annahme, es stehe ein halbwegs normaler Winter bevor, auf staatliche Hilfen verzichtet; sie wollten wieder ihr eigenes Geld verdienen. Das, sagt Saitta, sei aller Ehren wert, doch angesichts der aktuellen Lage stünden sie erneut vor einer ungewissen Zukunft.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Umsätze des Sommers laut Rapp-Schwan trotz Lockerung der Maßnahmen nicht an die Zeit vor Corona anknüpfen konnten. Dies liege unter anderem an der ungewohnten Rolle der Gastwirte: „Unser eigentliches Geschäft besteht darin, den Leuten eine gute Zeit zu verkaufen“, sagt Rapp-Schwan. Nun aber würden Impf- bzw. Testnachweise kontrolliert und die Menschen vor Ort „reglementiert“. Das mache Restaurants für Gäste weniger attraktiv. „Was wir brauchen, sind Planungssicherheit und eine klare Strategie“, sagt Rapp-Schwan. Um eine wirtschaftliche Katastrophe zu vermeiden, müssten die Überbrückungshilfen verlängert werden.

Bei der Brauerei Bolten in Kroschenbroich hat man ähnliche Probleme. Die Kontrolle der Nachweise sei wichtig, aber man müsse bedenken, dass dafür eine zusätzliche Arbeitskraft benötigt werde, sagt eine Mitarbeiterin. Auch schrecke es Gäste ab, wenn ein Test gemacht werden müsse und die Schlange beim Einlass bis zur Straße reiche. Allgemein herrsche große Verunsicherung bei den Kunden, weil unklar sei, was zukünftig erlaubt sei, und weil viele Sorgen vor einer Ansteckung hätten. Auch die Restaurants der Brauerei bekämen Absagen von Unternehmen, die Weihnachtsfeiern gebucht hatten. Das sei problematisch, denn im ersten Halbjahr konnte wegen Corona kein Umsatz erzielt werden, und der Sommer konnte die Verluste nicht ausgleichen.

Tatsächlich veranstalten viele Firmen in NRW dieses Jahr keine Weihnachtsfeier. Etwa das Immobilienunternehmen Vonovia in Bochum. Angesichts der derzeitigen Inzidenzen, sagt Pressesprecher Tristan Hinseler, sei eine solche Veranstaltung unverhältnismäßig, und auch das Stimmungsbild unter den Mitarbeitern zeige, dass man die Feier lieber verschieben wolle. Wenn es die Lage zulasse, sagt Hinseler, werde die Feier im Frühjahr nachgeholt. Auch bei Thyssenkrupp in Essen wird auf die Weihnachtsfeier verzichtet. Der Konzern verweist auf die „unternehmerische Fürsorgepflicht“ und eine „kollegiale Rücksichtnahme“, welche in der jetzigen Situation geboten seien. Bei der Gothaer Versicherung in Köln, sagt Pressesprecherin Martina Faßbender, gebe es ohnehin seit Jahren keine große gemeinsame Weihnachtsfeier. Die Abteilungen veranstalten zwar traditionell kleine Adventstreffen, doch von denen seien einige bereits abgesagt oder nach draußen verlegt worden. Ähnliches gilt für die Rewe Group, bei der die Weihnachtsfeiern der Zentralstandorte in Köln unter freiem Himmel stattfinden sollen. Beim Bayer-Konzern in Leverkusen findet ebenfalls keine zentrale Weihnachtsfeier statt. Auf Team- und Abteilungsebene seien Feiern mit „3G plus Test“ erlaubt. Die maximale Personenanzahl richte sich nach der Kapazität und dem Schutzkonzept des Veranstaltungsorts.