Von Wesel bis Hilden: So schön leuchten Häuser in NRW zu Weihnachten

Düsseldorf Zu Weihnachten glitzert, blinkt und leuchtet es – auch an vielen Häusern in Nordrhein-Westfalen. Wir haben einige besonders schöne Winterwunderländer gesammelt.

Meterlange Lichterketten auf dem Dach, leuchtende Rentiere und Weihnachtsmänner im Garten, tausende Lämpchen an der Fassade: Im Advent verwandeln manche Weihnachtsfans ihre Häuser in wahre Winterwunderländer. Das Phänomen kommt aus den USA, wird aber auch in Deutschland immer beliebter. Nicht nur die Innenstädte funkeln zu Weihnachten, sondern auch immer mehr Privathäuser.

Die Weihnachtsbeleuchtung ist einer aktuellen Umfrage des Ökostromanbieters Lichtblick zufolge für drei von vier Deutschen sogar entscheidend, um in Stimmung für das Fest zu kommen. Demnach leuchten in diesem Jahr insgesamt 16 Milliarden Lämpchen – einige von ihnen auch in NRW.

Ob in Moers am Niederrhein, in der Webersiedlung in Mönchengladbach oder in Bislich bei Wesel: Festlich geschmückte Häuser ziehen in der ganzen Region Besucher an, die mit Glühwein und Keksen die leuchtende Pracht bewundern. In einer Bilderstrecke zeigen wir einige der schönsten Beispiele.