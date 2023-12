Weihnachtsamnestie in NRW-Gefängnissen So viele Häftlinge kommen vorzeitig aus der Haft

In Nordrhein-Westfalen dürfen sich 322 Gefangene über eine vorzeitige Haftentlassung im Zuge der sogenannten Weihnachtsamnestie freuen, wie das NRW-Justizministerium unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte. Aus einer entsprechenden Liste aller Justizvollzugsbehörden geht hervor, dass allein 66 Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne vorzeitig raus dürfen – und damit mit Abstand am meisten. Es folgen die JVAs in Siegen mit 20 und Attendorn mit 18 Häftlingen, die vorzeitig entlassen werden sollen.