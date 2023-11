„Eine Luxusbeschäftigung“ Warum wir so gerne Weihnachtsplätzchen backen

Auch Christiane Schlie taucht gerne in diese Welt ein. Lebkuchen, Dominosteine, Spitzbuben und Früchtebrot sind bei der Frankfurter Ärztin in jedem Jahr ein Muss. Meist um das erste Adventswochenende trifft sich die 52-Jährige mit ihren Lieben, um zwölf bis 15 Sorten zu backen. „Seit bestimmt 45 Jahren gibt es dieses Backwochenende mit Kind und Kegel“, sagt Schlie. Früher habe sie sich dazu mit ihren drei Geschwistern, ihrer Mutter und Tante getroffen. In diesem Jahr backt sie mit ihren Nichten und Neffen und ihrer 84-jährigen Mutter. Von ihr hat sie diese Tradition übernommen. „Wir sind ein eingespieltes Team - jeder weiß, wie es funktioniert.“ An dem Wochenende entstehen so in Teamarbeit rund 1.500 Plätzchen.