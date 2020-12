„Für die Geduld und das Mitmachen“ : Ministerpräsident Laschet dankt Bürgern in Videobotschaft zu Weihnachten

Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich in einer Videobotschaft bei den Menschen in NRW „für die Geduld und das Mitmachen im zu Ende gehenden Jahr“ bedankt.

„Vielleicht finden wir auch Wege, unserer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen für die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die sich auch an den Feiertagen unermüdlich um die Kranken kümmern und die vielen anderen, die dafür sorgen, dass unser Alltag weitergeht“, so Laschet in dem kurzen Video, das am Mittwoch unter anderem bei Facebook und Instagram veröffentlicht wurde.