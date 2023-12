Neue Statistik 106.300 Menschen in NRW feiern zu Weihnachten auch ihren Geburtstag

Ende Juni dieses Jahres lebten etwa 35.200 Personen in NRW, die an einem 24. Dezember geboren wurden, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Am 25. Dezember können rund 35.000 und am 26. Dezember noch einmal etwa 36.100 Menschen ihr Wiegenfest feiern.