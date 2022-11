Expertin gibt Tipps : Diese Weihnachtsgeschenke für Kinder sind wirklich sinnvoll

Foto: Shutterstock/Maria Symchych 12 Bilder 10 wirklich sinnvolle Geschenke für Kinder

Korschenbroich/Kaarst Weihnachten steht vor der Türe und viele Eltern und Großeltern stellen sich die Frage: Welche Geschenke für Kinder lohnen sich wirklich? Wir haben mit einer Expertin gesprochen und erfahren: Eltern und Familie sollten sich zusammentun und es darf auch gerne bereits gebraucht sein.

Auch wenn in diesem Jahr die Geschenke bei vielen Familien etwas kleiner ausfallen, wollen dennoch einige Eltern und Großeltern zumindest für die Kleinen das Christkind spielen. Kinder ab fünf Jahren haben meistens schon sehr genaue Vorstellungen von dem, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Bei den Jüngeren sieht das jedoch anders aus - da ist die Expertise der Schenkenden gefragt. Bei Werbeprospekten mit allerlei bunten, großen und lauten Spielzeugen stellen sich viele die Frage: Was sollte davon unter den Weihnachtsbaum landen, und was besser im Geschäft bleiben? Wo liegen wirklich sinnvolle Geschenke preislich?

Wir haben mit einer Expertin darüber gesprochen und haben hier alle Geschenke-Tipps für Sie in unserer Bilderstrecke gesammelt! Vieles kann übrigens auch sehr gut gebraucht gekauft werden. „Vor allem die Kleinen interessiert es überhaupt nicht, ob an dem Spielzeug leichte Gebrauchsspuren sind“, sagt unsere Expertin. Mögliche Orte dafür sind Online-Verkaufsportale oder lokale Trödelmärkte.

Lisa Neuberg ist 35 Jahre alt und Mutter eines dreijährigen Sohnes. In Korschenbroich hat sie die „Mamibude“ gegründet und bietet dort mit ihrem Team neben Rückbildungskursen vor allem auch Krabbel- und Spielgruppen für Kinder bis fünf Jahre an. Im Januar folgt eine weitere „Mamibude“ in Kaarst.

Bei Geschenken sollte laut Neuberg darauf geachtet werden, dass sie stabil und hochwertig verarbeitet sind. „Kinder ab zwei Jahren lieben außerdem Rollenspiele“, sagt Neuberg. Daher bieten sich vor allem Geschenke an, die die Fantasie anregen und zum Miteinanderspielen animieren. Auch Bewegung an der frischen Luft sei für die Kleinen sehr wichtig. Draußenspielzeuge kämen daher auch im Winter gut an.

Manchmal seien solche Geschenke kostspieliger. „Da ist es ratsam, dass sich Eltern mit Großeltern und Familie oder Freunden zusammen tun und gemeinsam ein ‚großes‘ Geschenk kaufen“, sagt Neuberg. Das biete sich zum Beispiel bei einer Kinderküche an. „Kinder ahmen in der Spielküche ihre Vorbilder nach und entwickeln dadurch erste soziale Fähigkeiten. Auch die Fantasie und das Gespür für Fürsorge werden beim Spielen mit einer Kinderküche gefördert, da die Kleinen meist für Ihre Aufsichtspersonen kochen“, sagt die 34-Jährige. „Ab etwa zweieinhalb Jahren fangen die Kinder an, richtig miteinander und nicht mehr nur nebeneinander zu spielen und bekochen sich dann oftmals gegenseitig.“