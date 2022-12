Kranke Kinder in NRW So soll der Video-Notdienst über die Feiertage funktionieren

Die Infektionswelle bei Kindern bringt Praxen und Krankenhäuser in NRW an die Belastungsgrenze. Nun richtet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) über die Feiertage einen zusätzlichen Notdienst ein: Ab dem 24. Dezember haben Eltern an den Weihnachtstagen, Mittwochnachmittagen sowie Wochenenden die Möglichkeit, sich per Videoanruf von einem Kinderarzt beraten zu lassen, wie die KV am Dienstag ankündigte. „Für die Eltern hat die Videosprechstunde den großen Vorteil: Sie können am Bett ihres Kindes sitzen bleiben und müssen nicht den Weg in die Notdienstpraxis auf sich nehmen“, sagte KV-Chef Frank Bergmann. Zugleich solle so der kinderärztliche Notdienst entlastet werden.