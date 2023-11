Tannenkauf in NRW Sollte man jetzt schon den Weihnachtsbaum aufstellen?

Vor drei Tagen war Totensonntag. Es sind noch vier Tage bis zum ersten Advent und 25 Tage bis Heiligabend. Doch seit September stehen Lebkuchen und Spekulatius in den Regalen der Supermärkte, Weihnachtsklassiker wie „Last Christmas“ und „Jingle Bells“ laufen im Radio in Dauerschleife. Die Weihnachtsmarktsaison in Nordrhein-Westfahlen hat vor wenigen Tagen begonnen, Menschen schmücken ihre Häuser mit bunten Lichterketten und funkelnden Sternen. Dabei stellen viele schon einen Christbaum auf – und widersprechen damit der Tradition, bis Heiligabend zu warten. Doch wo liegt der kirchliche Ursprung des Brauchtums? Und wieso werden Weihnachtsbäume immer früher gekauft und geschmückt?