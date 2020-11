„Viele fragen schon nach Bäumen“ : Weihnachtstannen in NRW werden wegen Corona-Pandemie wohl teurer

Sundern Weihnachtsbaum-Käufer müssen in diesem Jahr Maske tragen und Abstand halten. Der Nachfrage tue das keinen Abbruch – eher im Gegenteil, heißt es aus der Branche. Allerdings treiben die Corona-Auflagen die Preise nach oben.

Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich teurer – der Preis für die Nordmann-Tanne dürfte von 18 bis 23 Euro pro laufendem Meter auf etwa 20 bis 25 Euro steigen, sagte der Vorsitzende des entsprechenden Fachbereichs im NRW-Landesverband Gartenbau, Eberhard Hennecke. Grund seien zusätzliche Ausgaben für Corona-Auflagen wie Desinfektion, extra Personal und besonders große Verkaufsflächen. Hinzu komme der alljährliche Kostenanstieg.

In Dortmund soll wegen steigender Corona-Infektionszahlen in diesem Jahr auf den traditionellen, rund 45 Meter hohen Riesen-Weihnachtsbaum in der Innenstadt verzichtet werden. Dabei hatte der Aufbau bereits begonnen. Der aus bis zu 1600 Fichten zusammengesetzte Baum werde zeitnah wieder abgebaut, sagte ein Sprecher der Stadt.

In einem Videostatement begründete Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) das Aus des XXL-Baumes in diesem Jahr mit dem sprunghaften Anstieg der Infektionen und der Sorge um knapp werdende Kapazitäten in Krankenhäusern. Er wisse um die Tragweite des Weihnachtsbaumes als Wahrzeichen und Symbol. Doch gerade weil er ein Publikumsmagnet sei, sei die Entscheidung in der Pandemiesituation folgerichtig, sagte Westphal.