Weiberfastnacht in NRW : Karnevalsauftakt von Krieg überschattet

Köln/Düsseldorf In Köln und Düsseldorf hat am Donnerstag der Straßenkarneval begonnen – im Schatten des Krieges in der Ukraine. Im Laufe des Tages haben Köln und Duisburg ihre Rosenmontagszüge abgesagt. Am Rhein wurde aber in vielen Kneipen gefeiert.

Dimitrij wollte erst gar nicht nach Köln kommen. Der Ukrainer hatte sich in letzter Sekunde umentschieden. Weil ihm nicht danach war, untätig herumzusitzen. Während der 38-Jährige mit seinen Freunden von der Domplatte zum Alter Markt zieht, Bier trinkt und Karneval feiern möchte, bangt seine Oma in der Ukraine um ihr Leben. Am Morgen hatte er noch mit ihr telefoniert, nach der Nachricht, dass Putins Truppen in seine Heimat einmarschiert sind. Seine Oma versucht jetzt, das Land zu verlassen. Dimitrij entschied sich schweren Herzens, doch zu feiern: „Von hier aus kann ich nichts tun. Ich versuche einfach, das Beste aus der Situation zu machen.“ Seine Gedanken seien trotzdem bei seiner Oma.

Kann man Karneval feiern, während in Europa ein Krieg ausbricht? Die Antwort muss wohl lauten: Jein. Da ist zum Beispiel Harry, der mit seinen beiden guten Freunden jedes Jahr an Weiberfastnacht aus Baden-Württemberg nach Köln kommt. „Wir lieben Altweiber – und wir lieben Kölle“, sagt der 51-Jährige am Mittag in der Altstadt. Die Nachrichten aus der Ukraine hätten die Stimmung zwar getrübt, doch Harrys Freund Markus sagt: „Putin interessiert es doch nicht, ob wir jetzt hier feiern oder nicht. Das lassen wir uns nicht nehmen.“

Einige Kilometer weiter drängen tausende Studenten in die Zülpicher Straße. Wer hier rein will, braucht eine Booster-Impfung und einen negativen Corona-Test. „Irgendwie hat man auch die Ukraine im Kopf“, sagt der 23-jährige Florian. „Wir feiern hier – und dort haben die Menschen Angst um ihr Leben.“ Seine Freunde hätten ihn aber überreden können, eine Weile mitzumachen. „Und ich hab‘ das echt vermisst“, sagt er. „Es ist so lange her.“

Doch mit Blick auf den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine wurden in einigen Städten am Donnerstag bereits Entscheidungen für den Rosenmontag getroffen. Das Festkomitee Kölner Karneval hat seinen Zug, der durch das Stadion des 1. FC Köln gehen sollte, abgesagt. Zuletzt wurde der Rosenmontagszug 1991 wegen des zweiten Golfkriegs abgesagt. Stattdessen wird es in der Kölner Innenstadt eine Friedensdemonstration geben. Dabei werden auch die Persiflage-Wagen des Zugs auf verschiedenen Plätzen gezeigt. Die Wagen, die auf die Situation in Osteuropa hinweisen, sollen im Mittelpunkt stehen.

In Duisburg wurde der Zug in der Schauinsland-Reisen-Arena abgesagt. Auch die Krefelder Karnevalisten erwägen die Absage der Feierlichkeiten am Rosenmontag, selbst wenn es sich nur um ein paar kleine Veranstaltungen in einigen Gastronomiebetrieben handelt. „Wir werden die Entwicklung anschauen und im Laufe der nächsten Tage entscheiden“, sagte Krefelds Karnevalsprinz Lars Czichon.

In Monheim wird der Rosenmontagszug vorbehaltlich weiterer Entwicklungen wie geplant ziehen. Dass teilte Sitzungspräsident Moritz Peters von der Großen Monheimer Karnevals Gesellschaft mit. „Wir haben hin- und her überlegt, halten es aber für das falsche Signal, jetzt abzusagen.“ Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann unterstützt das Vorhaben. „Ich würde sie darin bestärken wollen, den Zug ziehen zu lassen“, sagte Zimmermann. Karneval biete eine Möglichkeit, sich in angemessener Form inhaltlich mit einem solchen Thema auseinanderzusetzen.

In der Düsseldorfer Brauchtumszone blieb es an Altweiber leerer und ruhiger als sonst. Polizei und Ordnungsamt hatten vor den Karnevalstagen mehrfach dazu aufgerufen, ganz auf große Feiern zu verzichten. Die Freitreppe am Burgplatz wurde dennoch zur Partyzone: Hier sammelten sich Hunderte junge Jecken zum Feiern unterm freien Himmel. Die Party wurde aber am Nachmittag durch starken Regen beendet – die Menschen strömten in die Altstadt, um sich unterzustellen. 205 Sicherheitskräfte waren im Einsatz und kontrollierten unter anderem die Immunitätsnachweise und das Glasverbot.

In Köln forderte die Stadt alle Feiernden am Nachmittag auf, die öffentlichen Bereiche zu verlassen – wegen drohender Gewitter und Orkanböen. 15.000 Menschen haben im Zülpicher Viertel gefeiert – fast genauso viel wie in Vor-Corona-Zeiten. Altstadt und Südstadt waren dagegen nur zu 20 bis 30 Prozent ausgelastet, wie die Stadt am Nachmittag mitteilte. „Wir müssen für die jungen Menschen Verständnis haben, die in diesen Zeiten ein Ventil brauchen“, sagte Ordnungsamtsleiter Wolfgang Büscher. Angesichts der Lage in der Ukraine fühle es sich für ihn seltsam an, die Feiernden zu beobachten. Doch nach zwei Jahren Corona sei das nicht überraschend. Stadtdirektorin Andrea Blome und er waren sich einig: Die Menschen wären auch gekommen, wenn sie Karneval abgesagt hätten.

